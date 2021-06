De Luca: "Stiamo uscendo dal calvario Covid. Napoli completamente vaccinata entro luglio"

"L'Iss dovrà dirci se immunizzazione personale medico sussiste o no o se dovremo invece fare la terza dose per garantire la sicurezza degli ospedali"

"Napoli completamente immune entro luglio. Tutti con la prima dose, una metà anche i richiami, ma avere già tutta la popolazione vaccinata è un risultato straordinario. Penso avremo lo stesso risultato per i capoluoghi di provincia. La campagna di vaccinazione dai 12 anni in su andrà avanti se il Governo e il commissario decideranno di dare più vaccini alla Campania così come abbiamo dato più vaccini alle regioni più anziane. Importante non fare ricreazione. Poi a ottobre, novrembre e dicembre vedremo come fare. L'Iss dovrà dirci se immunizzazione personale medico sussiste o no o se dovremo invece fare la terza dose per garantire la sicurezza degli ospedali. Dovremo fare una verificata attenta sulle varianti. Il messaggio è di serenità, stiamo uscendo dal calvario, ma ne usciamo fino in fondo se stiamo attenti", sono le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania in occasione di un incontro a Palazzo Santa Lucia.

Rifiuti

"Le ecoballe dei rifiuti ancora stoccate in Campania dagli anni dell'emergenza rifiuti, circa 4, 5 mlioni, saranno rimosse entro un anno e e mezzo. Negli ultimi tempi anche il mercato dei rifiuti è cambiato", ha precisato il Governatore.

Astra day

Domenica 6 giugno 2021, dalle 08:00 alle ore 20:00, open day vaccinale per i cittadini dell’Asl Napoli 3 Sud dai 18 a 79 anni con prenotazione.

La piattaforma per la prenotazione (https://opendayvaccini.soresa.it/) si aprirà giovedí 3 giugno alle ore 17:00. Il vaccino utilizzato sarà Vaxzevria di Astrazeneca.

I residenti sul territorio dell’Asl Napoli 3 Sud saranno convocati presso i vari centri vaccinali aperti per l’evento per ordine di iscrizione tramite sms. Per poter effettuare la registrazione sono indispensabili: codice fiscale, numero tessera sanitaria, indirizzo e-mail, numero di cellulare.