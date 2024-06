“Napoli cresce con il turismo”: il Comune presenta il suo report con tante luci e nessuna ombra

Napoli è sempre più votata ad attrarre turisti. I risultati del report “Napoli cresce con il turismo”, presentato questa mattina dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato a Palazzo San Giacomo, dimostrano ancora una volta quanto l'amministrazione Manfredi guardi al settore come volano per la vita economica della città.

I dati dell'"Osservatorio scientifico"

La ricerca è opera dell’Osservatorio scientifico, lo strumento di cui il Comune di Napoli si è dotato per analizzare i flussi di visitatori "in maniera da garantire servizi adeguati e fare del turismo uno stabile fattore di crescita economica e sociale della città". I numeri sono il frutto dell'elaborazione di un questionario a cui hanno risposto circa cinquemila turisti italiani (70%) e stranieri (30%).

Con una permanenza media di tre giorni, Napoli è la seconda città italiana dopo Roma in cui i turisti restano più a lungo. Il livello di soddisfazione di chi ha visitato la città nei primi mesi di quest’anno è "superiore rispetto a quello, già elevato, registrato nel 2023 con il patrimonio storico-monumentale, la cultura e il folklore e l’enogastronomia che sfiorano la valutazione massima".

Nel periodo aprile-ottobre 2023 è stata registrata una media mensile che oscilla intorno a un milione e 200mila pernottamenti, con una marcata crescita rispetto all’anno precedente. In tutti gli altri mesi, ad eccezione di febbraio, è stata sempre superata la soglia degli 800mila pernottamenti. I primi dati del 2024 sono anche superiori a quelli del 2023.

Ciò che viene maggiormente apprezzato di Napoli sono storia, paesaggio ed enogastronomia, con una valutazione pari a 4,4 su una scala da 1 a 5. Nessuna delle offerte valutate ha ricevuto un punteggio più basso di 3,5. Un giudizio complessivamente positivo, quindi, con il 90% degli italiani intervistati e il 91% degli stranieri che dicono anche di voler tornare a far visita alla città.

E ancora, un focus particolare è stato dedicato all’enogastronomia: l’89% del campione ha dichiarato che ricorderà almeno uno dei prodotti tipici assaggiati durante la vacanza.

"Benefici per la città"

Pur senza specificare il criterio di selezione del campione, l’Osservatorio ha anche registrato il parere di tremila napoletani, "affinché l’impatto della crescita del settore turistico non vada a discapito della qualità della vita dei residenti". Secondo 9 residenti intervistati su 10 il turismo apporta benefici economici alla città (89,39%) e alle attività locali (91,66%), ha incrementato l’orgoglio culturale dei residenti (89.39%) e aiuta a mantenere viva la cultura locale (90,44%). Ancora: il 96,02% ritiene un’esperienza positiva incontrare turisti provenienti da tutte le parti del mondo.

Non sono state rese note nel corso della presentazione della ricerca eventuali criticità a proposito del boom turistico emerse dalle interviste ai residenti.

Ecco il "Brand Napoli"

Tutto questo per arrivare alla presentazione del nuovo “Brand Napoli”, ovvero l’installazione composta da 12 pannelli con la scritta “Napoli” in italiano e in inglese, che verrà collocata in piazza Municipio nei pressi di via Acton. Una scritta simile a quella che fino a pochi anni fa campeggiava anche ad Amsterdam (e che poi è stata rimossa dal panorama della città nederlandese). Il progetto è stato realizzato dall’architetto Marco Tatafiore "con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la città e la sua immagine" e accogliere i turisti in arrivo via mare in modo da dare loro - recita il comunicato di Palazzo San Giacomo - "l’opportunità di scattare selfie con i simboli di Napoli". "Vogliamo rafforzare il nostro brand - sono le parole del primo cittadino Gaetano Manfredi - che è già molto forte, e migliorare ulteriormente i servizi. Bisogna potenziare anche l’offerta alberghiera per renderla adeguata alle necessità e alle richieste che abbiamo. I processi del turismo vanno governati, ma il lavoro che stiamo facendo ci sta dando grandi soddisfazioni in un settore che per la città è molto importante perché crea economia e lavoro”.