"Napoli sede dell'Unione europea". Manfredi lancia al candidatura

"Ci vuole un grande piano europeo che guardi al Sud e a Napoli come l'opportunità di costruire un ponte verso l'Africa, investendo soprattutto in istituzioni. Noi non abbiamo un'istituzione europea che abbia una sede al di sotto di Roma". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervistato alla Repubblica delle Idee, in corso a Palazzo Reale. "Oggi il Sud è una grande opportunità per l'Europa e non è il problema dell'Europa, perché l'asse geopolitico ed economico si è spostato verso l'Africa, il continente più giovane del mondo, con un grande potenziale demografico e di crescita economica più alto a livello globale", ha aggiunto. "Il Sud può e deve essere il ponte di connessione con un'Africa che ha bisogno e vuole dialogo, vuole formazione, vuole educazione, vuole una capacità anche di inclusione culturale paritaria e non si vuole sentire colonizzata", ha spiegato Manfredi. (Askanews)