La Regione Campania candida Napoli a sede dell'Agenzia Europea per la sicurezza marittima

E’ stato sottoscritto nella giornata di martedì tra la Regione Campania e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale un Protocollo d'Intesa finalizzato a formalizzare la candidatura dell'ente di Palazzo Santa Lucia ad ospitare a Napoli la sede per il Mediterraneo dell’European Maritime Safety Agency (EMSA), Agenzia della Commissione Europea, istituita con Regolamento (CE) n. 1406/2002, per la consulenza tecnica e l’assistenza operativa in materia di sicurezza marittima e inquinamento, per fornire in tempo reale ai governi e alle autorità locali, informazioni dettagliate ed affidabili necessarie ad attuare efficacemente le politiche marittime, nonché per offrire servizi marittimi agli utenti del settore in tutta Europa.

La Regione Campania, già nel 2018, aveva avanzato alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - che ha espresso, all'unanimità, favorevole avviso - la richiesta di istanza al Governo per la presentazione della relativa candidatura ad ospitare tale sede nel territorio regionale, ed in particolare nella città di Napoli.

La candidatura sarà perfezionata attraverso la redazione di un apposito dossier da inoltrare al Governo italiano per il seguito presso la Commissione Europea, cui compete decretare l’istituzione della sede secondaria.