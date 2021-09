Gammarino incassa l’appoggio del partito dei disoccupati, dei lavoratori e dei disabili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Napoli 2021, Giammarino incassa l’appoggio del Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili Il Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili, fondato da Giustino Bruno, già candidato alla Camera dei Deputati, con una nota diramata dalla segreteria organizzativa politica nazionale, ufficializza l'appoggio al candidato sindaco di Napoli, Gino Giammarino, invitando i propri simpatizzanti a votarlo alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. "Come movimento politico abbiamo scelto di sostenere il candidato sindaco di Napoli, Gino Giammarino, convinti della sua notevole capacità umana che guarda con attenzione al futuro della sua città e dei giovani disoccupati”. Così, il Segretario Nazionale del Partito Giustino Bruno. “Giammarino – prosegue Bruno - sarà sicuramente un amministratore attento anche nel sistemare le barriere architettoniche per i disabili, in linea col programma del nostro Partito". “Registro con entusiasmo l’appoggio del partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili e di Giustino Bruno, che è perfettamente in linea con le direttive del nostro programma”. Così, commenta la notizia il candidato Sindaco Gino Giammarino.