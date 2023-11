Musto (Cons. comunale Napoli): "Dichiarazioni De Laurentiis inaccettabili. Il Maradona deve restare della città"

"Gli stadi in Italia devono diventare come il Bernabeu ed essere utilizzabili 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Se il sindaco Manfredi mi venderà lo stadio Maradona, prometto che in un anno lo farò diventare il più bello d'Italia. Lo juventino Gaetano, primo cittadino di Napoli, esca fuori dal legame che lo attanaglia al Consiglio Comunale. Se, invece, i consiglieri comunali odiano il Napoli, allora gli dico che abbiamo Pompei e Caserta, perché Napoli e la Campania sono un tutt'uno. Il presidente della Regione sta dalla mia parte ed è l'unico che ha aiutato lo stadio a mettersi a posto". Così Aurelio De Laurentiis, prima di Real Madrid-Napoli, aveva parlato della questione stadio ai microfoni di Prime Video.

Qualche ora dopo è arrivata la replica del consigliere comunale di Napoli Luigi Musto, via social: "Dichiarazioni inaccettabili, fuori luogo, fuorvianti e infamanti quelle fatte dal presidente del Napoli al primo cittadino della terza città d'italia e a tutto il Consiglio Comunale di Napoli, organo istituzionale che è espressione del popolo. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis fatte prima del match di Madrid fanno passare in secondo piano il lato sportivo. Da cosa possa derivare l'ennesima cacciata del patron della Ssc Napoli non è dato saperlo, ma quello che è certo è che non siamo più disposti ad accettarle, soprattutto perché il Maradona è e deve restare dei napoletani e non essere utilizzato da un privato imprenditore che ha solo il business come primo obiettivo. De laurentis ha perso l’ennesima occasione per stare zitto e con le sue dichiarazioni ha nuovamente mancato di rispetto alla città. Consiglio vivamente di preoccuparsi della squadra e non dello stadio, che non avrà mai per pochi spiccioli come qualcuno auspica".