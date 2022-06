Nomine Municipalità, ultimatum di Manfredi: “Giunte in 15 giorni o commissariamento”

Ogni pazienza ha un limite, e questo vale anche per una persona riflessiva qual è il sindaco di Napoli. Dopo la nuova stoccata del difensore civico regionale, Gaetano Manfredi ha inviato un documento ufficiale ai presidenti di Municipalità perché entro 15 giorni decidano i nomi dei loro assessori, ancora nel limbo delle trattative tra partiti di maggioranza a ben otto mesi e mezzo dalle elezioni amministrative.

Manfredi “assegna ai presidenti” un “termine di giorni 15 per la nomina della giunta delle rispettive Municipalità, con l'avvertenza che trascorso inutilmente tale termine, verranno adottati i consequenziali atti sostitutivi”. Cioè di fatto commissarierà le Municipalità inadempienti. Al momento eccetto I e VI, tutte.

La missiva indirizzata ai presidenti di Municipalità dal sindaco viene dopo mesi di inviti più o meno amichevoli a risolvere il problema, diventato adesso particolarmente scomodo. Soltanto ieri Giuseppe Fortunato, ombudsman campano, aveva richiesto al prefetto lo scioglimento delle municipalità. Una provocazione probabilmente, ma – a dare la misura dell'eccezionalità della situazione napoletana – secondo atto istituzionale ufficiale sul tema da parte di una carica solitamente poco propensa, non solo in Campania ma nell'intero paese, ad entrare in azione.

Così Manfredi deve aver pensato che la situazione adesso va risolta, anche per evitare un ulteriore slittamento delle nomine a dopo l'estate, cioè ad un anno dalle elezioni.

“Considerato che la perdurante assenza delle giunte presso le Municipalità in indirizzo debba essere infine superata al fine di garantire l'operatività degli organi – sottolinea il primo cittadino – Letto l'art.4 del Regolamento delle Municipalità, rubricato 'poteri sostitutivi', a norma del quale 'In caso di mancata adozione da parte degli organi della Municipalità di atti obbligatori o necessari, il Sindaco assegna al competente organo della Municipalità un tempo perentorio per l'adozione dei provvedimenti'”, ovvero 15 giorni. A luglio Napoli avrà davvero giunte nominate in ogni Municipalità?