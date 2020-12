Multe ztl a Napoli, Simeone: "Subito provvedimento ad hoc dell'Amministrazione comunale"

Il presidente della Commissione comunale Infrastrutture e Mobilità, Nino Simeone, ha scritto in queste ore al vice-sindaco di Napoli Enrico Panini chiedendo un provvedimento ad hoc dell'amministrazione comunale sulla questione multe nelle aree pedonali cittadine.

"Segnalo la necessità di adottare un provvedimento ad hoc da parte di questa Amministrazione immediato e successivo alla mozione presentata dalla Commissione Infrastrutture Mobilità, sottoscritta da tutte le forze politiche presenti in aula, durante la seduta del Consiglio Comunale del 10 dicembre scorso, nel corso della quale è stato approvato il bilancio previsionale 2020-2022. Tali ademipimenti, che invito a prendere nel più breve lasso di tempo possibile, sono atti dovuti, urgenti e necessari per rispondere alle concrete esigenze economiche dei tanti cittadini incolpevoli che hanno ricevuto e che stanno ancora ricevendo verbali che non dovrebbero pagare", scrive Simeone.

"Si chiede a tal proposito, di inviare costanti informazioni di tutte le azioni e misure che codesta amministrazione metterà in campo per far rispettare quanto è stato deciso in Consiglio Comunale", conclude il presidente della Commissione comunale Infrastrutture e Mobilità.