Movimento 5 Stelle, incontro a Napoli. Conte: "Reddito di cittadinanza attaccato da chi prende 500 euro al giorno"

Il Movimento 5 Stelle a Napoli e per Napoli. L'iniziativa elettorale di oggi dei pentastellati, presso la fondazione Foqus, ha visto partecipare il presidente della Camera Roberto Fico, i candidati a Camera e Senato del Movimento ed il presidente del partito fondato da Grillo, Giuseppe Conte, da remoto.

"Nel 2018 ero candidato nel collegio uninominale che comprendeva Fuorigrotta e Bagnoli. Ho raccolto oltre il 50% di preferenze e sono stati eletto all'uninominale. Oggi in quel collegio è candidato Sergio Costa, per è un grande onore e un grande piacere. Lavoreremo insieme", ha detto Roberto Fico. "Avere con noi candidati come Federico Cafiero de Raho ha un grandissimo significato, così come - ha aggiunto - persone come Dario Vassallo".

"Il Patto per Napoli non solo va rispettato" ma "migliorato e valorizzato", ha poi spiegato Fico a proposito dell'accordo tra città e governo dei mesi scorsi, minacciato dall'avvicendamento a Palazzo Chigi. Con il Patto per Napoli "si mette al centro l'importanza dei comuni. Se non si investe nei Comuni - ha sottolineato Fico - non è possibile sviluppare servizi e far stare meglio le persone. Il patto non deve essere rivisto, ma va migliorato e valorizzato. Devono arrivare più risorse, i cittadini hanno bisogno di servizi adeguati".

Le parole di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha insistito nella difesa del Reddito di Cittadinanza. "Serve difendere il reddito di cittadinanza che viene attaccato dai politici di lungo corso, i politici di mestiere. Chi prende 500 al giorno da venti o trent'anni fa la guerra a chi prende 500 euro al mese. E l'indennità di chi percepisce il reddito di cittadinanza viene consumata per lo più per le spese alimentari o per le spese necessarie", sono state le sue parole.

"Il prossimo fine settimana- ha aggiunto il presidente del M5s - sarò a Napoli per parlare con la gente, per parlare dei problemi di Napoli e di tutta la Campania".

Sento parlare di autonomia differenziata ma così come la su vuole fare a noi non sta bene. Non l'accetteremo, siamo contrari". Parola del presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto nella fondazione Foqus di Napoli durante un incontro con i candidati al parlamento nelle liste del Movimento 5 Stelle. "L'autonomia, così come qualcuno la vuole fare, non fa bene né al Sud né al Nord e - sottolinea la terza carica dello Stato - dà meno a chi ha meno. Per noi bisogna combattere le diseguaglianze sociali, quindi l'autonomia, così come qualcuno la vuole fare, non la accetteremo mai".