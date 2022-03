Movida, il tar conferma ordinanza. Manfredi: "Siamo nel giusto"

Il sindaco di Napoli: "E' una norma emergenziale, adesso mi aspetto dialogo tra le parti per realizzare un regolamento"

Il Tar conferma la chiusura anticipata dei locali del centro di Napoli. Rigettato il ricorso dei commercianti contro l'ordinanza del Comune che impone vincoli e divieti alle imprese della notte. Nulla di fatto, quindi, per bar e locali che dovranno continuare a rispettare gli orari del documento firmato da Geatano Manfredi.

Il sindaco ha commetato la sentenza a margine dell'anniversario degli 800 anni dll'Università Federico II: "Siamo contenti che il tribuanale abbia dato forza alla nostra posizione. Noi non vogliamo fare qualcosa contro qualcuno. Vogliamo risolvere i problemi".

Il documento, emanato a metà febbraio, è stato aspramente criticato da una pate della città, soprattutto per alcuni termini utilizzati dalla Giunta Manfredi, come il tentativo di 'rieducare i giovani'. "L'ordinanza - prosegue il primo cittadino - è un provvedimento emergenziale che spero possa essere presto sostituita da un regolamento. A questo punto, però, mi aspetto il dialogo tra le parti per raggiungere una soluzione condivisa che rispetti gli abitanti, i commercianti, i giovani e il decoro della città".