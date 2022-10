Movida a Napoli, Manfredi: "Dobbiamo gestirla non come evento eccezionale, ma come un evento normale"

"L'ordinanza era un'ordinanza emergenziale che poteva essere fatta una volta. Il regolamento è stato discusso proprio ieri in commissione, per approvarlo in tempi rapidi. Credo ci darà gli strumenti per la gestione della normalità. Dobbiamo gestire la movida non come evento eccezionale, ma come un evento normale, considerando quelle che sono ovviamente le problematiche che noi conosciamo bene e la necessità di avere un'attività regolata, che riesca a combinare gli interessi dei residenti, dei giovani e delle attività commerciali". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato della questione relativa alla regolamentazione della modiva cittadina a margine della presentazione, a Palazzo San Giacomo, dei concerti dei Coldplay in programma a giugno al Maradona.

Il primo cittadino partenopeo ha fatto anche il punto sul trasporto pubblico locale: "Dobbiamo riorganizzare il trasporto in città. Vorrei ricordare che noi abbiamo anche Anm in amministrazione controllata, quindi abbiamo tanti contenziosi, a partire da quello con la regione che abbiamo chiuso. Ci auguriamo che entro ottobre avremo il nulla osta per il primo treno, per avviare poi la messa in linea di tutti i treni. C'è anche il confronto con le organizzazioni sindacali per il prolungamento dell'orario, che per noi rappresenta una priorità e che, grazie alla collaborazione con i lavoratori, il mio auspicio è che si possa mettere in campo. Stiamo lavorando sulla questione della Funicolare di Chiaia. Stiamo partendo anche con la revisione degli ascensori e delle scale mobili della Metropolitana. Abbiamo trovato le casse vuote, sono soddisfatto del lavoro fatto in quest'anno. Si può e si deve fare ancora di più, ma la strada è ben tracciata".