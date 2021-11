Movida, da Manfredi presto stretta sugli orari: "Ci sarà sicuramente una limitazione"

"Una movida più sicura e più controllata", che verrà raggiunta attraverso una limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. È l'obiettivo del sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, che ha spiegato la sua posizione al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura.

Il primo cittadino ha sottolineato che "sicuramente ci sarà una limitazione degli orari, gli assessori De Iesu e Armato stanno completando un giro di consultazioni con tutti i portatori di interesse e alla fine tireremo le fila e decideremo". "Il tema non è guadagnare - ha proseguito - il tema è favorire le attività economiche nel rispetto delle regole, soprattutto nel rispetto del diritto di tutti i cittadini e soprattutto nel rispetto dei giovani. Vedere quelle scene di tanti minorenni in preda all'alcol senza controllo nella notte non fa onore a nessuno".

La riunione, presieduta dal neo prefetto Claudio Palomba, ha avuto come oggetto anche le restrizioni sui cortei per le disposizioni del Viminale e la regolamentazione dei flussi turistici nell'area dei Decumani in vista di Natale.

Le parole di De Iesu

Ai nostri microfoni, pochi giorni fa l'assessore comunale alla Sicurezza Antonio De Iesu aveva, a proposito della movida, spiegato: "Valutiamo la riduzione dell'orario di apertrua dei locali perché con una fascia di temporale più ristretta sarà più facile programmare l'attività di controllo. Con l'assessore Armato e con il sindaco incontreremo le parti in causa, come i residenti delle zone interessate e i commerciati, per cercare di venire incontro alle esigenze di tutti".

Da quanto emerso, come riportato sulle nostre pagine, la proposta al vaglio sarebbe quella di chiudere alle 23 in settimana e alle 2 di notte nel weekend. "Ci sono ancora incontri da fare per stabilire quale sia l'orario più giusto. Bisogna mediare tra diverse esigenze, tutte legittime - aveva aggiunto ancora De Iesu - quelle degli esercenti di fare il proprio lavoro, quello dei residenti di dormire e quello dei ragazzi di vivere liberamente la città".