E' morto Silvio Berlusconi, in uno dei suoi ultimi tweet aveva scritto: "Sono un napoletano nato a Milano"

Si è spento a 86 anni Silvio Berlusconi. L'annuncio è arrivato in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato da venerdì per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica che lo aveva colpito da tempo. L'arrivo questa mattina del fratello Paolo, dei figli Marina, Barbara ed Eleonora aveva fatto pensare il peggio sino al tragico epilogo di stamattina.

L'imprenditore milanese, fondatore di Mediaset, Forza Italia e storico presidente del Milan, è stato in tre diverse legislature premier.

Nell'agosto 2013 è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per frode fiscale, nell'ambito del cosiddetto processo Mediaset iniziato a metà anni Zero del Duemila.

Il legame con Napoli

Silvio Berlusconi aveva un forte legame con Napoli e con il suo popolo. Con Pasquale Apicella realizzò anche alcuni brani musicali nella lingua partenopea.

Uno dei suoi ultimi tweet lo ha dedicato allo scudetto azzurro: "Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti. Una città incredibile, i napoletani davvero se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano. Forza Napoli!".

La malattia

La leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre Silvio Berlusconi "è una malattia molto rara, circa 1 caso per 100mila abitanti, con espressioni molto eterogenee, ma sempre caratterizzate da aumento dei monociti, un tipo di globuli bianchi con importanti funzione immunitarie. Non è una malattia da cui si guarisce se non con il trapianto di midollo, terapia non praticabile in soggetti di età avanzata. Si tratta quindi di una patologia cronica e il paziente, se anziano, deve essere gestito con la consapevolezza di avere come obbiettivo il contenimento della progressione e la gestione delle possibili complicazioni". Così aveva dichiarato negli scorsi mesi Fabrizio Pane, componente del comitato scientifico dell'Ail (Associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma), ordinario di Ematologia e direttore Uo di Ematologia e Trapianti Aou Federico II di Napoli sulla patologia che aveva colpito l'ex premier.

Il cordoglio del Napoli e di De Laurentiis

"Il presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi". Questo il saluto del club azzurro al proprietario del Monza calcio.

De Magistris: "Non se ne faccia un messia"

“Come una livella Berlusconi “immortale” lascia la vita terrena e sul piano umano condoglianze e vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in una analisi oggettiva e che non si costruisca una specie di messia o di beato adorato da apostoli e discepoli.” Lo scrive in un tweet Luigi de Magistris