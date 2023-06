"Abbiamo lottato con tutte le nostre forze, ma papà non c'è più". Lutto per Vincenzo Cirillo

"Abbiamo lottato con tutte le nostre forze noi e lui ma oggi è scesa repentinamente la pressione ed ha avuto un arresto cardiaco. Papà non c’è più". Grave lutto per il vicesindaco della Città Metropolitana, Vincenzo Cirillo, per la scomparsa dell'amato papà, Salvatore Cirillo.

Il politico di Trecase affida a NapoliToday un ricordo dell'imprenditore 78enne scomparso: "Un padre autoritario ma anche liberale e poi premuroso, affettuoso, ma anche algido e poco avvezzo alle smancerie. Uno che amava profondamente i figli ma sosteneva con convinzione che si baciano nel sonno! Orgoglioso dei miei traguardi politici ma li osservava e seguiva da lontano".

Le condoglianze della redazione di NapoliToday a Vincenzo Cirillo e a tutti i suoi familiari.