Morto ex sindaco di Afragola: addio a Rocco Fusco

Afragola piange l'ex sindaco Rocco Fusco. Queste le parole del consigliere comunale Luigi Tremante: "La notizia della dipartita dell'amico On.le Rocco Fusco mi ha profondamente addolorato. Se ne va un Politico, un Imprenditore, un Uomo, soprattutto un figlio illustre di Afragola. Tante le cariche politiche che ha ricoperto, per me la più importante quella di Sindaco di Afragola. Eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1975 fu Sindaco e fu il Sindaco della "riconciliazione".

Un uomo con grandi "qualità umane"

Rieletto nel 1980, ebbi il piacere di affiancarlo nella giunta come assessore apprezzandone maggiormente le capacità politiche, ma soprattutto le qualità umane ereditate dal compianto padre Cav. Domenico Fusco. Carissimo Rocco, la prora della nave ora volge a lidi ignoti, ma in tutti noi che ti abbiamo conosciuto v'è la certezza che godi già della visione di nostro Signore.