Morto Roberto Maroni, De Luca: "Non ha mai perso il senso dell'umano"

"Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Roberto Maroni. Nell’esprimere il mio più profondo cordoglio alla sua famiglia, voglio ricordare l'esponente politico che ha espresso nella sua attività di dirigente politico e presidente della Regione Lombardia, una grande capacità di rapporti umani, una grande sobrietà e la capacità di non separare mai la battaglia per le idee dal rispetto per i suoi interlocutori. Scompare con Roberto un esponente delle istituzioni che non ha mai perduto il senso dell'umano".

Commenta così Vincenzo De Luca la scomparsa a soli 67 anni dell'ex storico politico della Lega, già ministro ed ex presidente di Regione Lombardia, causata da una grave e lunga malattia.