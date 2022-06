Politica in lutto, è morto Antonio Peluso

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del collega Antonio Peluso, Consigliere regionale della Campania per il Nuovo Psi dal 2005 al 2010, Presidente della Commissione Speciale di Controllo delle Attività della Regione e per la verifica dell'attuazione degli indirizzi politico-programmatici, e Sindaco di Casalnuovo per tre mandati, dal 1997 al 2005 e dal 2010 al 2015. E’ stato un uomo ed un politico profondamente innamorato della sua città e della Campania, al servizio delle quali ha dato tutto se stesso, la propria competenza e la propria passione. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze mie e dell’intero Consiglio Regionale della Campania”.

E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.