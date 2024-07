Si è spento Mario Bologna, era lo storico portavoce di Bassolino

E' morto Mario Bologna, 76 anni, giornalista professionista, storico portavoce di Antonio Bassolino nei tempi d'oro delle cariche di sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania.

Il ricordo commosso di Bassolino sui social: "Sono profondamente addolorato e scosso per l’improvvisa scomparsa di Mario Bologna: giornalista di valore, uomo colto ed appassionato, fine mente politica. Mario è stato il mio portavoce al Comune di Napoli ed in Regione Campania, ed uno dei miei principali collaboratori. Era proprio una bella persona e per me è stato anche un amico caro. Assieme abbiamo vissuto anni bellissimi e periodi difficili. Con lui se ne va via un intero pezzo della mia vita. Un bacio, Mario".