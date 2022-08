Lutto nel mondo della politica, addio a Chessa: "Ha fatto grande la storia del Pci napoletano"

Si è spento a 75 anni Marcello Chessa, sindacalista della Cgil ed ex consigliere regionale. I funerali dello storico esponente del Pci, stroncato dalla malattia, si celebrano oggi alle 17.30 presso la Chiesa Sant'Anna dei Lombardi.

"Grande tristezza e dolore per la scomparsa di Marcello Chessa: un caro compagno ed amico, una bella persona", scrive Antonio Bassolino.

"La morte di Marcello Chessa, così come la scomparsa di tantissimi ex amici e compagni, mi rattrista e mi inorgoglisce molto. Mi spiego. Sono, ovviamente, dispiaciuta perché è volato in cielo un altro pezzo della mia vita e della nostra comunità. Il motivo di orgoglio è nei tantissimi messaggi che ho letto per commentare questa brutta notizia. Uomini e Donne che hanno fatto grande la storia del PCI in questa città e in questo paese. Nel corso degli anni abbiamo, con tante e tanti, intrapreso percorsi politici differenti. E tuttavia non è mai mancato, almeno in me, quel senso di appartenenza a una storia enorme che ha arricchito la vita di milioni di persone. La mia sicuramente. Ciao Marcello", è il commento di Graziella Pagano di Italia Viva.

"Marcello Chessa ci ha lasciato. Ce lo ha annunciato in queste ore il figlio Daniele. Un male incurabile lo ha portato via in tempi troppo rapidi perché lo potessimo riabbracciare tutti per l’ultima volta. Marcello è stato un grande sindacalista della Cgil, un uomo delle istituzioni concreto e competente, protagonista degli anni della rinascita della città di Napoli con la prima sindacatura di Antonio Bassolino fino alla fase difficile del governo del centrosinistra in Regione Campania direttamente dai banchi del Consiglio. Un compagno saggio e generoso, colto e arguto, appassionato e combattivo. Un esempio di coerenza politica e limpidezza morale. Insieme a lui e tanti altri ho attraversato tutto il percorso lungo e accidentato delle trasformazioni della sinistra italiana dell’ultimo ventennio, sempre combattendo dal lato di chi provava a darle uno sbocco popolare e di governo, in autonomia e senza cedere mai sul terreno dei valori e delle radici. Una sinistra degna del suo bagaglio di lotte per il lavoro e per il riscatto del sud. Mancherà tantissimo la sua voce curiosa alla Città di Napoli, a tutti quelli che gli volevano bene e che amavano trascorrere ore a passeggiare e conversare con lui, ad Annamaria, la sua dolce compagna che gli è stato accanto fino all’ultimo respiro. Ciao Marcello", scrive su Facebook il politico Arturo Scotto.