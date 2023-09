Addio a Giorgio Napolitano: lutto a Napoli, bandiere a mezz'asta

Lutto nel mondo della politica per la morte dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La notizia ha subito fatto il giro del mondo e sono già tanti i messaggi di cordoglio diffusi. Uno di questi arriva dal Comune di Napoli a firma del sindaco Gaetano Manfredi che in una nota scrive: "A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la città, esprimo grande cordoglio per la morte del Presidente Giorgio Napolitano. Ha sempre difeso i principi fondamentali della Costituzione ed ha rappresentato Napoli ai massimi livelli con uno straordinario senso delle Istituzioni. In segno di lutto, ho subito disposto le bandiere a mezz'asta al Comune".

