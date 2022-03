E' morto Gennaro Mastromo: "Voglio ricordarti sorridente. Grazie per quanto hai dato"

Lutto nella politica mugnanese. Si è spento Gennaro Mastromo, volto molto noto della politica cittadina in ospedale, al Cardarelli, dove era ricoverato. Tantissimi i messaggi di cordoglio per ricordarlo sui social e non solo.

"Voglio ricordarti così, sorridente… e ringraziarti ancora per quanto hai dato, non solo per la famiglia, per il lavoro, per il mondo dello sport ma anche per la passione e l’impegno che hai messo sempre al servizio della tua città. L’amministrazione comunale tutta si stringe al dolore di familiari e amici per la scomparsa dell’amico Gennaro Mastromo", scrive in una nota il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.