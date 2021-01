Morte Formentini, Bassolino: "Grande dispiacere e tristezza"

"Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Marco Formentini, primo sindaco di Milano eletto direttamente dai cittadini: abbiamo avuto un sincero rapporto di collaborazione e di reciproca stima", scrive su Facebook Antonio Bassolino ex sindaco di Napoli ed ex presidente della Regione Campania sul decesso di Formentini, sindaco di Milano dal 1993 al 1997.

Malato da tempo l'ex esponente leghista è deceduto oggi all'età di 90 anni.