E' morto Ciriaco De Mita, l'ex presidente del Consiglio aveva 94 anni

Ciriaco De Mita non c'è più. L’ex Presidente del Consiglio, dal 1988 al 1989, più volte ministro era attualmente sindaco di Nusco, dal 26 maggio 2014. E' spirato questa mattina intorno alle 7:00 nella sua abitazione. Aveva 94 anni e nel mese di febbraio aveva ricevuto una operazione al femore a seguito di una caduta avvenuta in casa. E' stato uno dei personaggi politici di maggior potere e influenza con la Democrazia Cristiana, di cui è stato Segretario dal 1982 al 1989. Deputato dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008 ed europarlamentare dal 1999 al 2004.

Dopo la DC ha fatto parte del Partito Popolare Italiano e della Margherita e dal 2008 al 2017 dell'Unione di Centro. Aveva inizialmente anche aderito al progetto del Partito Democratico. Non ricandidato alle elezioni politiche del 2008 per via dello statuto del PD, che puntava ad un rinnovo della classe politica, era approdato all'Unione di Centro.

Uscì indenne da Tangentopoli, nonostante le accuse iniziali di Citaristi e dall'inchiesta sul Terremoto del 1980 in Irpinia.

Cirino Pomicino: "Abbassiamo la bandiera, lo ricordiamo e lo onoriamo come merita"

"Pensavo che la sua determinazione gli facesse superare anche questi acciacchi. Abbassiamo la bandiera, lo ricordiamo e lo onoriamo come merita". Così Paolo Cirino Pomicino al "Vg21 Mattina" su Canale 21, ricorda l'ex presidente del consiglio ed ex segretario della Democrazia Cristiana Ciriaco De Mita, scomparso questa mattina all'età di 94 anni. "Nella sua idea di politica un conto erano le divisioni tra i partiti su alcune questioni, anche importanti, ma un'altra era la ricerca di tutte le intese possibili per proseguire una battaglia politica. In questo senso, pur avendo un carattere spigoloso, possedeva una dimensione tale da diventare il segretario più longevo nella storia della DC. Come leader ha gestito la perdita di sei punti alle elezioni del 1983, costruì l'alleanza che dopo la solidarietà nazionale diventò l'asse portante del governo del Paese. In questo, pur avendo il triplo dei voti, ebbe la capacità tutta politica di intuire che andava rafforzata l'alleanza di centro sinistra, offrendo a Bettino Craxi la presidenza del consiglio. In quell'occasione nacque l'alternanza tra DC e PSI alla guida del governo e, nonostante i loro rapporti non fossero dei migliori, questo non ha mai intaccato la politica di quell'alleanza. La prova più evidente fu nell'84 sulla scala mobile: per raffreddare l'inflazione il governo la modificò, ci fu uno scontro duro con il PCI ma De Mita non esitò minimamente a spostare il partito sul governo, tanto che si andò al referendum e si vinse tra i lavoratori e nella società civile".

Il cordoglio di Maresca

"È stato un grande uomo politico del ‘900 e come tale non è stato sempre amato da tutti. Ha fatto tanto per il Paese e per la sua Nusco, dove in maniera impressionante ancora oggi ruota tutto attorno a lui. Se chiedi un’informazione, anche di un posto, una strada o un ufficio il punto di riferimento da cui partire è sempre la Villa di De Mita. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di organizzare alcune manifestazioni insieme a lui in Irpinia e mi ha sempre chiesto una sola cosa: di aiutarlo a far crescere la comunità nuscana. Qualche anno fa organizzammo un bellissimo incontro con tutte le scuole della zona per parlare di legalità. Già camminava a fatica, ma la sua lucidità e apertura mentale erano sorprendenti rispetto alla sua avanzata età. Stiamo provando a portare il nostro contributo e continueremo a farlo. Un impegno che ho preso e ora che non ci sei più, proverò a portare avanti anche in tuo onore. Ciao, Presidente". Così in una nota Catello Maresca, magistrato e consigliere comunale di Napoli sulla morte di Ciriaco De Mita.

La notizia su AvellinoToday