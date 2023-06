Morte Berlusconi: salta il consiglio comunale a Napoli

Rinviata la seduta del Consiglio comunale di Napoli prevista per mercoledì 14 giugno, giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Questa la decisione presa dalla Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, che si è riunita oggi con la partecipazione dell'assessora del Comune di Napoli delegata ai rapporti con il Consiglio comunale Teresa Armato.

La Conferenza dei Capigruppo, si legge in una nota, "ha stabilito, in seguito alla notizia della morte del presidente Silvio Berlusconi e alla decisione di celebrare i funerali di Stato per il giorno 14 giugno, di rimandare la seduta del Consiglio comunale prevista per la stessa data, riconvocandola con il medesimo ordine dei lavori per il giorno 19 giugno alle ore 10, con il question time alle ore 9".