Passeggiata al Molo San Vincenzo, la firma: ecco il percorso aperto al pubblico | VIDEO

È stato firmato nel pomeriggio di oggi, a Palazzo San Giacomo, l'accordo tecnico per il percorso che consentirà ai cittadini di utilizzare il Molo San Vincenzo.

Il tavolo tecnico, coordinato dall'assessore Edoardo Cosenza, era stato definito durante il sopralluogo congiunto dello scorso 17 febbraio alla presenza dei vertici delle istituzioni coinvolte. Il tavolo ha scelto, in pieno accordo fra Comune di Napoli, Autorità di sistema portuale, Soprintendenza e tutte le componenti militari e ministeriali della Marina militare, il dettaglio del percorso che si aprirà al pubblico: una passerella larga tre metri costeggerà la base navale dal lato del porticciolo del Molosiglio per poi giungere sulla passeggiata lungo il Molo San Vincenzo.

Alla cerimonia della firma hanno partecipato fra gli altri il sindaco Gaetano Manfredi, il soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli Luigi La Rocca, il presidente della Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata, l’ammiraglio del Comando logistico della Marina militare di Napoli Giuseppe Abbamonte.

Le parole del sindaco

"Oggi è una giornata importante perchè firmiamo l'accordo tecnico per il Molo San Vincenzo, insieme anche alla sovrintendenza, per la definizione del percorso di accesso e delle modalità, insieme all'Autorità portuale". Così il sindaco Manfredi aveva spiegato sul tema stamane, a margine dell'iniziativa "Le città possibili".

"È una cosa che era ferma da più di 10 anni e siamo riusciti in tempi molto rapidi a sbloccarla, grazie ad una grande determinazione dell'amministrazione comunale e ad una collaborazione con la Marina militare e con l'Autorità portuale", ha aggiunto il primo cittadino. "I risultati che stiamo vedendo in città, ci dicono che questa è una strada giusta, sia per creare degli spazi pubblici, dove i cittadini possono anche trascorrere il tempo, e anche per i giovani, collegandolo poi all'area portuale, al Molo Beverello, alla zona di piazza Municipio, che è un naturale prolungamento, e anche con Palazzo Reale. Prima dell'estate, dunque, cominceremo almeno ad avere degli accessi sul Molo San Vincenzo", ha concluso.