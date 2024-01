Il ministro Sangiuliano: "Cultura determinante per qualità di vita delle persone"

"La cultura è un fattore determinante per la qualità della vita delle persone, che è data da una sanità efficiente, da un contesto urbano curato, dal sistema di trasporti, dalla viabilità, ma in una concezione evoluta la cultura crea buoni cittadini e buone persone".

Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oggi a Napoli per lo svelamento di una targa commemorativa per Raffaele Ajello e Gerardo Marotta nel liceo Sbordone. "Dovrebbe essere diffusa ovunque, ecco perché vado in piccoli centri, mi adopero per aprire un cinema come abbiamo fatto in provincia di Salerno o restaurando un teatro", ha continuato.

"Se ogni quartiere d'Italia ha un teatro, cinema, biblioteca come anche come luogo di incontro multimediale per i giovani - ha aggiunto Sangiuliano - facciamo una grande opera perché eleviamo la qualità delle persone".