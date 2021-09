Maresca, presunte minacce via social: "Ricordati di Falcone e Borsellino"

"Ricordati dei dottori Listino (sic), Falcone e Borsellino". È quanto qualcuno ha scritto a Catello Maresca, candidato del centrodestra alle prossime Comunali, su Facebook. Tre nomi di magistrati come Maresca (adesso in aspettativa per le elezioni), magistrati uccisi dalla mafia.

Maresca ha interpretato il messaggio come una minaccia. "Mi ricordo perfettamente di Rosario Livatino, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino – ha scritto il candidato sindaco – Me ne ricordo come se ne ricordano tutti gli italiani. Tre eroi che hanno dato la vita perché credevano nello Stato, nella Legalità, nella Giustizia. Queste minacce non mi spaventano. Andiamo avanti, #senzapaura".