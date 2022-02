Minacce alla ministra Carfagna, vicinanza e solidarietà da Manfredi e Maresca

Grande solidarietà dal mondo politico alla ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna per le minacce ricevute di recente.

Il sindaco Gaetano Manfredi, via social, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza all'ex consigliera comunale di Napoli: "Massima vicinanza e piena solidarietà al ministro Mara Carfagna per le gravissime minacce ricevute. Il suo lavoro non si fermerà dinanzi ai tentativi di condizionamento".

Anche il leader dell'opposizione in Consiglio comunale ed ex candidato sindaco del centrodestra, Catello Maresca, ha esternato tutta la sua solidarietà alla ministra: "La notizia delle minacce ricevute dal ministro Carfagna ci preoccupa, ma è la conferma che si sta lavorando nella giusta direzione della legalità e del rispetto delle regole. Assoluta vicinanza a Mara che siamo sicuri non arretrerà un millimetro ed anzi proseguirà sulla sua strada, che da oggi è ancora di più anche la nostra e quella di tutti gli amministratori perbene".