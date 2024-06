Migranti, De Luca: "I flussi sono competenza del Governo. A noi tocca solo l'assistenza"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "avrebbe potuto fare un viaggio molto più breve. Anziché andare dal procuratore Melillo sarebbe dovuta andare dal prefetto, oggi ministro, Piantedosi, che è il responsabile della cura dei flussi migratori insieme con le prefetture e le questure. Dunque, la competenza è totalmente del governo e del ministero dell'Interno".

A parlare è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenuto sull'esposto della premier all'Antimafia relativo al decreto Flussi a margine di una conferenza stampa in sala giunta, dove è stata presentata l'iniziativa "La primavera di Caivano". De Luca ha affermato di non avere una "competenza specifica" e che, quindi, le domande sul tema vanno rivolte "al ministro Piantedosi o al prefetto, che hanno la competenza".

Le Regioni sono chiamate, quando sono già arrivati i migranti sul territorio, "per dare assistenza - spiega De Luca -, mettere a disposizione le strutture sanitarie, fare i controlli sanitari a quelli che arrivano, povera gente in larga misura, donne incinte e bambini abbandonati, che noi accogliamo in modo particolare a Napoli, in una struttura dell'Asl Napoli 1 dove facciamo controlli sanitari ma anche accoglienza. Lo stesso facciamo in tutte le province della Campania. Questo è il nostro compito: la solidarietà, il controllo sanitario e l'accoglienza. I flussi sono competenze dello Stato".