Fratelli d'Italia, Michele Schiano nominato coordinatore provinciale

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Michele Schiano di Visconti è il nuovo coordinatore del partito in provincia di Napoli. La nomina è arrivata con una lettera firmata dal presidente Giorgia Meloni. “Caro Michele - ha scritto la leader di Fdi - ringraziando Andrea Delmastro Delle Vedove per il prezioso lavoro svolto, sentito il commissario regionale Antonio Iannone e ti comunico che ho provveduto a nominarti coordinatore di Fratelli d'Italia per la provincia di Napoli. Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell'interesse del partito e della sua crescita”. “Sono onorato per il prestigioso incarico ricevuto, ringrazio i vertici del partito ed Andrea Delmastro che mi ha preceduto: è un compito stimolante e impegnativo” dice Schiano.

“C’è molto da lavorare per continuare a far crescere il partito nei sondaggi e nei consensi elettorali. Abbiamo bisogno di riportare la politica tra la gente, tra i giovani per far ritornare alle urne tutte le persone che hanno perso fiducia nelle istituzioni. Dobbiamo ascoltare ancora di più le esigenze e gli appelli che ci arrivano dai territori: un lavoro quotidiano per capire criticità e problematiche, raccogliere consigli preziosi, scegliere e sostenere le persone giuste con idee e programmi chiari” ha aggiunto ancora Schiano. “Dobbiamo rafforzare le nostre idee con coerenza, passione ed entusiasmo e costruire il futuro con la giusta organizzazione e programmazione con chi vuole dialogare e confrontarsi attraverso i nostri valori, valori di una destra moderna che si propone alla guida del nostro Paese”.