Morte Messina Denaro, Maresca: "Preoccupano i suoi silenzi e le coperture"

Matteo Messina Denaro è morto a 61 anni per le conseguenze del tumore al colon di cui soffriva da tempo. Il capo mafia di Castelvetrano era ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, dove da venerdì era in coma irreversibile. Era stato arrestato lo scorso 16 gennaio – dopo 30 anni di latitanza – mentre si trovava alla clinica La Maddalena a Palermo, dove era in cura. Ritenuto tra i mandanti degli attentati del 92 in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino e delle stragi di Roma, Firenze e Milano del 1993, è stato condannato più volte all’ergastolo per decine di omicidi e altri reati.

"Preoccupano i suoi silenzi"

"La morte dell’ultimo padrino della mafia siciliana non è stata una sorpresa. Si sapeva da tempo della sua grave malattia. Quel che preoccupa sono i suoi silenzi e le sue coperture che per oltre un trentennio gli hanno consentito di operare in maniera pressoché incontrastata. Su questo e sui tanti segreti che ha portato con se nella tomba dovranno lavorare gli investigatori per non dare l’impressione di trovarsi dinanzi ad una vittoria di Pirro. È morto un capoclan ma, come è sempre accaduto, già un altro in erba è pronto a prendere il suo posto. La lotta alle mafie è ancora lunga e complessa e lontana, purtroppo, dal traguardo. L’eradicazione delle mafie dal nostro Paese deve però essere l’obiettivo a cui puntare con strategia e competenza. Costruire un futuro senza mafie è possibile, ma non spetta solo alla magistratura e alle forze dell’ordine", dichiara il magistrato antimafia Catello Maresca