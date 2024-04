Mense scolastiche, il servizio costa al Comune di Napoli 18 milioni di euro a fronte di un incasso di 7

"Le mense scolastiche sono un servizio di grande importanza, ci costa 18 milioni di euro, ma ne incassiamo solo 7. In questo caso non si tratta di aumentare la tariffa, ma di ridurre l'evasione che c'è". Così l'assessore al bilancio Pier Paolo Baretta ha fatto il punto della situazione ai microfoni della web tv del Comune di Napoli, parlando della delibera di Giunta n. 74 del 08/03/2024, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe, delle esenzioni ed agevolazioni, del sistema di gestione e della percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2024, all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio comunale e non discussa per la mancanza del numero legale sufficiente per far partire i lavori in aula.

"Ci sono altri casi, come quello del Maschio Angioino, che ci costa 1.2 milioni con un incasso di soli 650mila euro. Si tratta di valutare quanto possiamo incrementare questa cifra, tenendo conto anche del grande afflusso turistico. Abbiamo quindi deciso che, dopo l'approvazione del bilancio, si farà un approfondimento caso per caso per trovare le soluzioni migliori per ogni singola situazione. Quest'anno non ci saranno aumenti, nè di tasse, nè di tariffe, nè di bigliettazione, salvo quella prevista già da tempo del biglietto dei trasporti", ha aggiunto Baretta.