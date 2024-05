"So la str... della Meloni". De Luca ironizza: "Mostrata la sua raffinata eleganza"

"Ieri non ho sentito le cose dette dalla premier, ho sentito solo quando si è avvicinata a me per dire 'presidente come sta?', Infatti ho risposto "sto bene in salute e benvenuta qui', poi ho appreso nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima, ma non avevo sentito sinceramente".

Questo è quanto detto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il meeting dei Grandi Ospedali tra Intelligenza artificiale e sostenibilità all'ospedale Cardarelli di Napoli, a proposito della frase pronunciata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima di stringergli la mano all'inaugurazione del centro sportivo 'Pino Daniele' a Caivano.

"Ho appreso dai social della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al Presidente della Regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto. In ogni caso ho visto che la Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente", ha concluso De Luca.