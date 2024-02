De Luca risponde al premier: "Meloni str..., lavori lei"

"Meloni? Senza soldi non si lavora. Stronza, lavori lei". E' la risposta di Vincenzo De Luca a Giorgia Meloni, mentre era con i giornalisti in Transatlantico, dopo le affermazioni del premier che invitava i manifestanti a Roma, tra cui il governatore della Campania ad andare a lavorare al posto di fare manifestazioni. "E' intollerabile questo atteggiamento, centinaia di sindaci che stanno qua e che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione. Qua bisogna bloccare il Parlamento", ha spiegato De Luca.

De Luca a Roma

"Siamo qui per due obiettivi: contrastare l'ipotesi di autonomia differenziata così come delineata dal disegno di legge Calderoli e per chiedere lo sblocco dei fondi Sviluppo e Coesione, due obiettivi essenziali per il destino dell'Italia. Noi siamo per l'unità d'Italia. Siamo per avere rapporti fraterni con i nostri concittadini del Nord, per essere un corpo solo, un'anima sola. Non abbiamo bisogno di guerre fratricide. Noi siamo per non togliere un euro alle regioni del Nord. Noi siamo per destinare le risorse aggiuntive al Sud, per consentire al meridione di recuperare il divario con il Nord dopo un secolo e mezzo. Fino a quando avremo nel Mezzogiorno il 20% di disoccupazione, l'Italia non sarà mai un paese competitivo". Così Vincenzo De Luca ha parlato prendendo la parola in piazza Santi Apostoli a Roma durante la manifestazione promossa da Regione Campania e Anci Campania per lo sblocco del Fondo Sviluppo e Coesione da parte del Ministero.

"Siamo qui anche per bloccare il racconto infame per il quale al Nord c'è la virtù e al Sud miserabili e cialtroni. Questa storia deve finire. Noi siamo qui per difendere la dignità del Sud. E allora serve un'operazione verità e dire esattamente quale è il rapporto nella spesa pubblica tra il Nord e il Sud. Quelli presenti in questa piazza sono i principali avversari della cialtroneria al Sud dove e quando c'è", ha aggiunto De Luca. , che ha anche chiesto invano di essere ricevuto da Giorgia Meloni.