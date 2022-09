Meloni a Napoli, Bagnoli blindata: tensioni con gli attivisti di sinistra

E' il giorno del comizio di Giorgia Meloni a Napoli e più precisamente all'Arenile di Bagnoli. Quartiere blindato. Decine di bandiere, molti giovani presenti, tra urla e slogan, in attesa della leader di Fratelli d'Italia, pronosticata da tutti come il futuro premier dopo lo spoglio elettorale del 25 settembre.

Leggere tensioni segnalate a piazza dei Martiri, dove era presente Giorgia Meloni per un incontro all'Unione Industriali. Ovunque camionette delle forze dell'ordine e agenti in assetto antisommossa. Gli studenti hanno acceso alcuni fumogeni rossi e hanno dipinto le proprie mani con vernice nera.

Un gruppo di circa 100 persone che manifestano contro Meloni si è radunato alla fine di Viale Campi Flegrei, davanti alla fermata della Cumana. Gli attivisti di sinistra non vogliono che i sostenitori di Fratelli d'Italia percorrano la strada principale del quartiere per recarsi nel luogo del comizio. I manifestanti hanno bloccato in due occasioni dei sostenitori di Fratelli d'Italia, cercando di fermarli nel loro percorso a piedi. La tensione si è allentata quando i sostenitori di Meloni sono stati scortati dalla Digos a piedi oltre il punto controllato dai manifestanti.

Da segnalare in un palazzo tra via Diocleziano e piazza Bagnoli, poco distante dall'Arenile, ben visibile, uno striscione con la scritta "Bella Ciao".

La protesta degli attivisti

Gli attivisti definiscono "curiosa" la scelta di concludere una campagna elettorale "in un quartiere dove sorgono spazi sociali occupati e dove sanno bene sia i membri del partito che i funzionari della Questura, vige un sentimento antifascista che ha portato quasi sempre a dure contestazioni". Una scelta peraltro avvenuta proprio dopo che la Meloni ha chiesto a Lamorgese venga "garantito lo svolgimento democratico della campagna elettorale". "Sappiamo già cosa questo vuol dire – spiegano da Iskra – dispositivo di sicurezza da grande vertice, centinaia di uomini delle forze dell'ordine, gestione dell'ordine pubblico affidato ad alti funzionari del ministero dell'interno, probabile facilità ad usare la forza dura per non permettere contestazioni".

Insomma, un "trappolone che vede la Meloni e Fratelli d'Italia pronti a sfregarsi le mani di fronte all'ennesima contestazione dei 'centri sociali' è forte". "Venerdì – proseguono gli attivisti – non regaleremo alla Meloni nelle ultime giornate della campagna elettorale la possibilità di accomunarci alla 'sinistra dei centri sociali' con una contestazione fuori l'Arenile. Presidieremo il nostro territorio per l'intera giornata". "Sarà un’occasione ulteriore – concludono da Iskra – per incontrarci e ribadire che solo la mobilitazione di massa, partendo dai nostri territori, potrà cambiare il corso delle cose anche dopo le elezioni".

