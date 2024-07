Giorgia Meloni pronta a firmare l'accordo su Bagnoli, Manfredi: "Così apriremo i cantieri"

Buone notizie per la bonifica e rigenerazione dell'ex area Italsider di Bagnoli. Come annunciato poche ore fa dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi lunedì 15 luglio potrebbe essere una giornata importante per l'area.

"Sicuramente la prossima settimana si firmerà l'accordo su Bagnoli con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La firma arriva dopo la delibera del Cipess così possiamo passare all'apertura dei cantieri", spiega Manfredi, che è anche commissario di governo per la bonifica e rigenerazione urbana dell'ex area Italsider.

La premier Giorgia Meloni dovrebbe essere in città per la firma lunedì 15 luglio, anche se si attende la conferma ufficialità della sua presenza a Napoli.

"Bonifiche completate per il 2029"

"Ormai c'è un piano completamente definito e gli interventi si stanno completando e anche tutte le approvazioni degli interventi infrastrutturali. Abbiamo un quadro preciso degli interventi su Bagnoli che ci consentirà di procedere con grande velocità per raggiungere l'obiettivo di un completamento di tutte le bonifiche e delle infrastrutture per il 2029", era stato il commento nei giorni scorsi di Manfredi sul futuro di Bagnoli, finalmente forse ad un punto di svolta.

Mobilitazione

La possibile presenza di Giorgia Meloni a Napoli fa scattare anche la mobilitazione di attivisti e centri sociali. Il “laboratorio Iskra” ha già annunciato un presidio per le 10 in piazza Matteotti lunedì nel caso di effettivo arrivo della premier in città