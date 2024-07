Meloni a Napoli per Bagnoli, Manfredi: "Penso sia la volta buona per restituire a Napoli un pezzo di città"

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, lunedì 15 luglio alle ore 11.30, sarà all'Auditorium di Porta del Parco a Bagnoli, in via Diocleziano, per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con il Commissario Straordinario di Governo al Sin Bagnoli-Coroglio, con Gaetano Manfredi. Obiettivo è la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

Manfredi: "Abbiamo i progetti"

"Sulla questione Bagnoli ormai abbiamo individuato una strada molto precisa, abbiamo la copertura di tutti gli interventi, abbiamo tutti i progetti che o sono già pronti o sono in fase finale di autorizzazione, quindi mi sembra un percorso che finalmente ci consentirà di dare dei tempi certi e una prospettiva sicura alla bonifica di Bagnoli e alla realizzazione di infrastrutture, per restituire un pezzo di città a Napoli e alla Campania che si aspetta da 30 anni". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commissario di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio, che lunedì firmerà con la presidente del Consiglio.

"Penso che questa sia la volta buona - ha spiegato Manfredi oggi a margine di una conferenza stampa - perché abbiamo applicato un metodo per poter realizzare quello che tutti ci aspettiamo. In primo luogo abbiamo i progetti, perché senza progetti non si possono realizzare delle opere così complesse, abbiamo un percorso autorizzativo che è complicato dal punto di vista ambientale, con la valutazione di impatto ambientale a livello nazionale, in alcuni casi concluso in altri avviato e in fase di conclusione, abbiamo la copertura finanziaria di tutte le opere, che ci consente di poter fare anche le altre gare che sono ancora in corso, che senza copertura non sarebbero potute partire".

Manfredi ha ricordato che "le bonifiche dell'amianto sono state già completate. L'unico cantiere di bonifica attivo è quello del parco dello sport. Quindi, per il completamento delle bonifiche a terra, nelle prossime settimane partono gli altri due lotti, fondiario e parco urbano".

Proteste

La presenza di Giorgia Meloni a Napoli farà scattare anche la mobilitazione di attivisti e centri sociali che protestano contro i rischi di una riqualificazione troppo legata a possibili logiche imprenditoriali.

Dispositivo viabilità

Lunedì 15 luglio 2024 sarà presente, a Napoli, il Presidente del Consiglio dei Ministri per una visita istituzionale presso il complesso Porta del Parco sito in via Diocleziano, si è stabilito, pertanto, di istituire per il giorno 15 luglio 2024:

a) dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in via Nuova Agnano, nel tratto compreso tra via Diocleziano e il passaggio a livello, nella corsia di marcia con direzione via Diocleziano

b) dalle ore 00:01 sino a cessate esigenze il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata e contestuale sospensione dei parcheggi liberi e a pagamento (strisce blu) in:

b.1) via Diocleziano, ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra il civ. 416 e l’incrocio con via Nuova Agnano;

b.2) via Bagnoli, ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Nuova Agnano e il civ. 490;

b.3) via Nuova Agnano, dall’incrocio con via Diocleziano all’intersezione con il passaggio a livello