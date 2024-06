Meloni ancora contro De Luca: “Bullismo di chi fa il gradasso alle spalle e poi non ti affronta”

"Con De Luca ho fatto quello che credevo giusto fare, sono stata insultata, mi sono difesa. Le parole di De Luca erano riverberate non tanto da un sessismo di fondo, ma dal tipico bullismo che alle spalle fa il gradasso e quando ti affronta non è più in grado di fare il gradasso". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di 'Agorà' su Raitre.

"Queste forme di bullismo - ha aggiunto la premier - nascondono una forma di debolezza, di insicurezza, di solito sono più comuni quando ci si rivolge verso le donne, perchè le donne sono considerate deboli. Poichè non penso che siano deboli, anzi, l'ho semplicemente dimostrato. Sono molto più deboli i bulli, sono molto più deboli quelli che alle spalle fanno i gradassi, nelle dirette fanno i gradassi, e poi se tu li affronti viso a viso stanno in silenzio".