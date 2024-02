Da Giorgia Meloni levata di scudi contro Vincenzo De Luca

Mentre fervono i preparativi per la manifestazione per il Sud delle autonomie locali, in calendario il prossimo 16 febbraio a Roma, dopo i botta e risposta con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sui fondi di coesione, a scendere in campo contro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il post Facebook

Il presidente Meloni su Facebook scrive:

<<"Imbecilli, farabutti, delinquenti politici”. Con questa elaborata analisi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, appella il Governo per illustrare la sua posizione sui fondi di coesione. Mi chiedo e chiedo alla segretaria Elly Schlein se non ritenga, a nome del Partito Democratico, di prendere le distanze da queste intollerabili violenze verbali, autentiche intimidazioni, espresse da parte di un rappresentante delle istituzioni e del suo partito. Abbiamo atteso un segno di dissociazione e di condanna, finora inutilmente. Se non arrivasse, prenderemo atto del fatto che questi sono gli impresentabili metodi democratici del PD>>.

La risposta del PD

Tra i commenti al post Facebook di Giorgia Meloni salta subito agli occhi quella di Andrea Orlando che scrive: “Onorevole Meloni, posso chiederle se approfittando di questo richiamo al bon ton, che immagino estenderà agli esponenti della sua maggioranza e in particolare al suo vice, onorevole Salvini, può dirci se è vero o meno che state riducendo i fondi destinati al Mezzogiorno? Cordiali saluti".