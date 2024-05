Giorgia Meloni a Caivano: "Abbiamo riportato lo Stato e vinto la sfida"

Un anno di lavori per inaugurare il nuovo centro sportivo di Caivano. Era una delle scommesse di Giorgia Meloni che sugli orrori del Parco Verde ha costruito un pezzo della sua narrazione da presidente del Consiglio. "Abbiamo riportato lo Stato a Caivano, dove c'era il degrado oggi c'è un centro dove si possono praticare 44 discipline sportive. Siamo riusciti dove altri hanno fallito".

Campi di tennis, di calcio, piscina, palestra, piste per skateboard, oltre 5mila metri quadrati messi a disposizione della comunità. Che però non ha partecipato all'inaugurazione. C'erano solo istruzioni, nessun cittadino di Caivano presente neanche all'esterno per salutare la premier. "Sapevano che non sarebbero potuti entrare" ha glissato don Maurizio Patriciello, l'altro grande protagonista di giornata.

Con la Meloni si sono scambiati complimenti a ripetizione. "Giorgia, io lo vedo e non ci credo" ha affermato il parroco che ha letto tutti i messaggi scambiati prima e dopo le violenze subite da due minorenni che hanno scandalizzato tutta Italia.

Non sono mancate le frecciate a Vincenzo De Luca: "Il presidente della Regione ha detto che sarebbe stata solo una passerella - le parole della Meloni - Se una passeggiata porta questi risultati, allora ci vedrà passeggiare ancora".