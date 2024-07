Attesa per Giorgia Meloni a Bagnoli: proteste in corso

Manifestazione in corso a Bagnoli, dove a breve è atteso l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la stipula del protocollo d'intesa sul Sin Bagnoli-Coroglio. Tra i manifestanti, circa un centinaio, sono presenti attivisti del Movimento Disoccupati 7 Novembre, comitato di lavoratori delle platee storiche.

In testa al corteo uno striscione con la scritta "Prima Renzi poi Meloni, nessuna passerella sui nostri territori", firmato "Comitato Bagnoli". Gli attivisti chiedono di essere coinvolti nei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del sito Bagnoli-Coroglio. Il corteo ha percorso via Diocleziano per fermarsi all'altezza del ponte della metropolitana, oltre il quale il passaggio è interdetto dalle forze dell'ordine.