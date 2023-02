De Luca: "Stop al numero chiuso a Medicina. E' demenziale"

"Ho lanciato questa proposta di rompere il numero chiuso nella facoltà di medicina perché mi pare una cosa demenziale. Qui non abbiamo medici e teniamo il numero chiuso alla facoltà di medicina, e abbiamo contemporaneamente 10mila giovani italiani che si vanno a laureare in Romania, in Bulgaria, in Cecoslovacchia per poter poi entrare nel servizio sanitario. Abbiamo la conferma di quello che ho detto qualche anno fa: la riforma più urgente in Italia è la riapertura dei manicomi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi a Bacoli.

Armi per la guerra

"Abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Meloni promuovere una nuova politica di forniture di armi. In questo momento, anziché fare armi, produrre munizioni, diamo soldi alla sanità italiana perché non c'è più un medico. Fra poco non avremo la possibilità di fare i turni nei pronto soccorsi. Questa notizia è arrivata al presidente del Consiglio?", ha proseguito.

Luna di miele per il Governo

"Siamo nella fase di esaltazione del governo. È capitato anche a Renzi, a Draghi. I primi sei mesi, un anno è luna di miele, poi alla fine ci svegliamo e ci rendiamo conto dei problemi", ha concluso De Luca.