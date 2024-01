De Luca: “I nostri medici lavorano come se fossero in trincea”

"Non è possibile che il nostro personale sanitario debba andare a lavorare come se andasse in trincea, in guerra. Credo che sia arrivato il momento, anche per il governo nazionale, di affrontare il problema di un aumento della pena per episodi di aggressione che avvengono negli ospedali perché dobbiamo assolutamente stroncare questo fenomeno". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì, commentando gli episodi avvenuti negli ultimi giorni.

"Il personale medico, soprattutto nei pronto soccorso, a volte è costretto ad affrontare situazioni al limite della bestialità. Faccio appello anche alle forze di polizia affinché valutino con grande attenzione, sulla base delle risorse esistenti, la possibilità di istituire posti di polizia nei nostri pronto soccorsi più a rischio", ha aggiunto il governatore.