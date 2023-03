De Luca: "Mancano medici per aprire Pronto soccorso"

"Viviamo una situazione critica per i pronto soccorso: mancano i medici". Vincenzo De Luca torna ad attaccare il Governo Meloni, che secondo il presidente della Regione Campania, sarebbe copevole di non aver destinato fondi per implementare il personale: "Si fa fatica a organizzare i turni - ha affermato De Luca a margine di un incontro a Mercato San Severino - Abbiamo una fuga dai pronto soccorso per i carichi di lavoro, i concorsi vanno deserti. Non solo l'attuale Governo, ma anche quello precedente non ha fatto nulla. Mancano i medici, ma continuaiamo ad avere il numero chiuso alla facoltà di Medicina. Bisognerebbe adeguare le retribuzioni".