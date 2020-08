Renzi non ha dubbi: "Faremo vincere noi De Luca"

"Non è Italia Viva il nemico". Matteo Renzi, leader del partito, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno sottolinea che in Campania per le regionali "la partita è tra De Luca e Caldoro, e io credo che sia meglio De Luca. Punto". Insomma, il messaggio a chi sta con De Luca è comprendere che Renzi e i suoi sono parte della squadra.

Nessun dubbio quindi per l'ex premier ed anche ex segretario del Pd, che chiede di capire "lo sforzo straordinario che sta facendo Italia Viva perché anche qui si vinca", dice rivolgendosi alla Campania. "Noi - è il pensiero di Renzi - saremo decisivi per la vittoria di De Luca".

"E se qualcuno si candida o lavora con Italia Viva merita il rispetto di tutti, deluchini compresi - chiosa ancora Renzi - Faremo un risultato superiore rispetto a quello che si si aspetta".

A proposito dell'inchiesta sugli appalti Covid, Renzi aggiunge: "Dobbiamo abituarci ad avere sempre lo stesso stile che è quello di rispettare le indagini quando vengono fatte e di commentarle quando vanno a sentenza". "Il giustizialismo sta al garantismo come la dittatura sta alla democrazia - conclude - e su questa vicenda io sono garantista".