Matteo Renzi a Napoli: "Le regionali le vinciamo noi"

Torna a Napoli Matteo Renzi per il convegno 'Volare alto', all'Hotel Ramada, e ne ha per tutti soprattutto per il Governo di Giorgia Meloni. "L'Esecutivo alza le tasse sulla casa, sui pannolini, c'è un aumento delle tasse indiscriminato. L'obiettivo di Italia Viva è contrastare questo aumento di tasse. Il Governo deve smettere di vedere i fantasmi. La presidente del Consiglio non sarà mai attaccata da noi sulle questioni di famiglia, come invece FdI ha fatto per una vita nei nostri confronti. La nostra presidente del Consiglio deve smettere di fare la vittima e iniziare a fare la premier, cioè ad abbassare le tasse, a risolvere i problemi degli italiani, altrimenti il rischio è quello di avere sempre di più non semplicemente i poveri, ma il ceto medio che diventa sempre più povero. Di questi temi non parla nessuno e insieme ai grandi problemi della guerra, da Israele all’Ucraina, sono le vere preoccupazioni degli italiani".

Renzi non dimentica la politica regionale campana. Tra l'ipotesi di terzo mandato di Vincenzo De Luca e le possibili candidature di Gaetano Manfredi, Roberto Fico e Gennaro Sangiuliano non si sbilancia, precisando però che "...alle prossime Regionali in Campania vincerà la coalizione che presenterà Italia Viva al suo interno".