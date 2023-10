Matteo Renzi in tour a Napoli: "Per invitare i nostri amici a volare alto"

"Dopo il congresso di Italia Viva è il momento di ripartire. All’inizio di novembre formalizzeremo gli incarichi e le responsabilità come previsto dallo statuto. Nel frattempo, però, voglio fare un tour in dieci città del Paese per invitare i nostri amici e non solo a volare alto e tornare alla politica. Che è la cosa che sappiamo fare e che dobbiamo fare". E' quanto annuncia l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi nella sua Enews di giovedì 19 ottobre.

Il leader di Italia Viva sarà a Napoli sabato 28 ottobre: "Nella prossima enews arriveranno le tappe ufficiali con tanto di luogo e possibilità di preiscrizione. Queste le tappe dal 27 al 30 ottobre: Torino e Verona il primo giorno. Bari e Napoli sabato 28. Cagliari e Palermo domenica 29. Bologna e Roma lunedì 30. Genova e Firenze martedì 31 ottobre. Facciamo vedere chi siamo e che ci siamo. E riportiamo un po’ di speranza e di voglia di sognare", conclude Renzi.