Brambilla lascia i 5 Stelle dopo il voto: "Quel simbolo non esiste più. Vado avanti"

Matteo Brambilla dice addio al Movimento 5 Stelle. L'annuncio è arrivato pochi minuti dopo la chiusura delle urne. "Con la presente sono a comunicarvi la mia disiscrizione dall'associazione Movimento 5 Stelle, con effetto immediato. Comunico, inoltre, la revoca dell'autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, e sensibili, invitandovi alla loro restituzione al sottoscritto, con diffida al loro futuro trattamento e detenzione dopo la presente comunicazione", ha scritto Brambilla in una mail indirazzata al Movimento e poi diffusa sui social.

Finisce così la storia d'amore di Brambilla e i grillini, dopo ben 15 anni. L'ex portavoce del Movimento (eletto nel 2016) in Consiglio comunale spiega: "Ho deciso di andare avanti, di finire il mandato con quel simbolo che non esiste più, ma che nessuno ci potrà mai togliere dalla nostra pelle, dove ormai è tatuato per sempre".

Poi, nell'incertezza di sapere se verrà rieletto a Palazzo San Giacomo, ha così concluso il suo lungo post: "Si chiude una pagina della mia vita, si chiude con dolore, pensando a cosa è diventato oggi quel movimento che ci aveva fatto decidere di metterci in gioco completamente. Ma bisogna andare avanti, continuare, è necessario continuare, c'è bisogno di persone perbene e motivate. Quindi: coraggio, Matteo, un bel respiro, apri gli occhi il cuore, la mente al futuro".