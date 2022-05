Mattarella a Napoli: la giornata del presidente della Repubblica in città

Si è conclusa a Napoli la visita di stato in Italia del Presidente della Repubblica Algerina democratica e popolare Abdemajid Tebboune.

Dopo una colazione a Villa Rosebery offerta dal Presidente Sergio Mattarella, i due Capi di Stato hanno visitato il Museo di Capodimonte, dove ad accoglierli c'era il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Al termine della visita, la cerimonia di commiato all’aeroporto di Capodichino.

"Il fatto che il Presidente Tebboune sia venuto in Italia a distanza di così pochi mesi, per venire a Roma e a Napoli, è il segno di un’amicizia solida che vi è tra Algeria e Italia e di questo straordinariamente importante partenariato strategico che intercorre fra i nostri paesi, con relazioni bilaterali che sono particolarmente forti, si sviluppano costantemente e hanno radici molto antiche. L’Algeria da tempo per l’Italia è un partner strategico per quanto riguarda l’energia, oltre che per diversi altri aspetti. E noi siamo riconoscenti all’Algeria per l’ulteriore intensificazione di questa collaborazione, così come registrato, nei mesi scorsi, nei contatti intercorsi con il nostro governo. La nostra collaborazione per l’energia si estende naturalmente alla ricerca di cooperare insieme nel segno della transizione ecologica, per intensificare la definizione e lo sviluppo delle forme di energia alternativa, rinnovabili, che consenta anche di dare una risposta alla crisi climatica che vi è nel mondo, attraverso l’unica strada percorribile", le parole del Presidente Mattarella.

"Vi è anche una grande collaborazione economica e commerciale tra Algeria e Italia in diversi settori, non soltanto in quello energetico. Per noi, per il nostro sistema industriale, il mercato algerino è un interlocutore naturale. E ci auguriamo che si estenda la collaborazione su questo piano, economico e commerciale, ampliandosi, accrescendosi e sviluppandosi anche in altri settori, diversificando così, e ampliando la sfera dei settori in cui collaboriamo economicamente. Un versante importante della collaborazione tra Algeria e Italia è anche quello di carattere culturale, che nasce da civiltà comune, da una comune vocazione mediterranea, da tanti legami storici che ci legano e ci uniscono", ha aggiunto il Capo dello Stato.

Dopo la cerimonia di commiato con il presidente algerino Tebboune a Capodichino, Mattarella ha raggiunto Nusco per partecipare ai funerali di Ciriaco De Mita.