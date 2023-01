Mattarella e Meloni in un wc, denunciato per l'"addobbo natalizio" pro Reddito di Cittadinanza

Nella tarda mattinata di oggi a Torre del Greco i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Fontana 2 per smantellare una struttura animata installata sulla facciata di un’abitazione.

La struttura raffigurava un albero di Natale sul quale erano posti il presidente della Repubblica, il presidente del consiglio e altri componenti del governo ognuno di questi all’interno di un wc, con tanto di meccanismo automatico per far muovere il tutto.

Accanto, uno striscione in difesa del RdC: "Il Reddito di Cittadinanza non si tocca". Il proprietario dell’abitazione, un 57enne, sarà denunciato per vilipendio delle istituzioni.

Insieme ai carabinieri, per lo smontaggio, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.